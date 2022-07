TMW Radio - Fascetti: "Nostro calcio in fase calante dal 2006"

MilanNews.it

Eugenio Fascetti è intervenuto durante la trasmissione “A Tutto Mercato”, su TMW Radio, per commentare vari temi:

Secondo lei ci vorrebbe più coraggio nel far giocare i giovani?

“Io devo essere sincero credo che il nostro calcio dal 2006 sta vivendo un momento di enorme calo. C’è stato poi l'exploit dell'Europeo, ma vorrei ricordare che ho visto partite in questa stagione, se non sbaglio Inter-Bologna, dove non c’era nemmeno un italiano. Si deve avere coraggio perché se i giovani non fanno partite importanti con il club allora è difficile che abbiano l’esperienza per la nazionale”.