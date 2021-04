TMW RADIO - Ferrari: "Solo Milan e altre due squadre danno più del 7% agli U21. Sassuolo quinto"

L'agente sportivo Fabrizio Ferrari ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Apertocon Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole sui giovani italiani, con tanto di citazione al Milan:

Perché in Italia c'è tutta questa prudenza sui giovani?

"Con me sfondate una porta aperta... Ho perso l'opportunità di portare giocatori forti dalla Francia proprio per questo motivo. C'è una ricerca del CIES sull'utilizzo degli U21, e in Germania almeno dieci squadre danno loro il 7% del tempo complessivo, in Italia solo tre: Hellas, Cagliari e Milan, con dietro Bologna e poi Sassuolo... Se riesci invece ad applicare questa filosofia, e ogni anno ne lanci qualcuno, dai forza alla cultura e al giovane che sa di dover dare certe cose. Il calcio è cambiato, si va verso un gioco atletico sempre più esasperato, ed è inevitabile far giocare sempre più i giovani".