TMW Radio - Galia: "Ogni partita per la Juve sai che gli altri giocano alla morte e devono capirlo anche i calciatori"

L'ex calciatore Roberto Galia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Arriva Juventus-Milan, che partita sarà?

"E' una Juve da lavori in corso. Ha cambiato tanto, ha tanti giovani, ha preso un allenatore buonissimo con ottime idee, si deve lavorare molto. ha preso dei giocatori che non hanno tantissima qualità, si vede, la speranza è che migliorino e che sappiano che sono in una società che pretende tanto".

Cosa ha pagato di più la Juventus in questa parte della stagione?

"E' la squadra che singolarmente deve crescere, ha perso punti per strada ma ora bisogna avere pazienza. L'importante è che nelle difficoltà ci si migliori. Per me sono sulla strada giusta, bisogna avere un po' di pazienza".

Cosa chiederebbe oggi a Motta?

"Dopo qualche mese che è lì, ha capito cosa si pretende. Sono cambiate tante cose in società ma non deve cambiare la mentalità. Tutti devono capire cosa è il dna Juve. Ogni partita sai che gli altri giocano alla morte e devono capirlo anche i calciatori. La base c'è, sta crescendo, e si deve lavorare ancora tanto".