TMW RADIO - Ielpo: "Al Milan serve un altro attaccante e due colpi fra difesa e centrocampo"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Calciomercato e Ritiri, in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Mario Ielpo ha parlato del calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sull'affare Alvaro Morata e sulle altre operazioni che la dirigenza rossonera dovrà mettere a segno quest'estate per rinforzare e completare la rosa di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, arriva finalmente Morata. Che acquisto è?

"Al di là dei numeri, credo sia dal punto di vista tecnico un grande acquisto. Non dico che è il centravanti perfetto per il Milan, che ha bisogno più di una prima punta, ma è un giocatore importante. E' andato via Giroud, serviva uno con un certo carisma".

Serve anche un altro attaccante allora?

"Direi di sì. E' sempre stato un reparto che si è retto negli anni scorsi con dei numeri ridotti per il centravanti. Sarebbe meglio averne un altro, è evidente. Se Fonseca poi preferisce anche un centravanti di peso come Fullkrug, allora questo sarebbe perfetto".

Cosa serve ancora al Milan poi?

"Ha una rosa competitiva ma non è completa. Sia in centrocampo che in difesa serva almeno uno per reparto. A centrocampo ci sono problemi, manca sempre il filtro come visto lo scorso anno, un filtro per la difesa alla Kessiè. E dietro qualcosa va fatto".