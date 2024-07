TMW RADIO - Ielpo: "Theo e Maignan sono stati i migliori in questo Europeo"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Calciomercato e Ritiri, in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Mario Ielpo ha parlato del calciomercato in entrata del Milan e non solo, soffermandosi in modo particolare sull'affare Alvaro Morata e sulle altre operazioni che la dirigenza rossonera dovrà mettere a segno quest'estate per rinforzare e completare la rosa di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

In porta si riparte da Maignan: può continuare a essere un valore aggiunto?

"Deve esserlo, insieme a Theo Hernandez, come visto all'Europeo. Sono stati i migliori in questo Europeo. L'anno scorso il portiere, anche per i problemi suoi e della difesa, non si è espresso al massimo ma è un giocatore importantissimo".

Quanto sarà difficile per il Milan e le altre colmare il gap con l'Inter?

"Il calcio è un mistero, non sempre ci si ripete. Sulla carta non si può dire che l'Inter abbia cambiato nulla, la squadra dovrebbe ripetersi ma questo non sempre avviene. Il gap è importante, l'Inter è molto più avanti come stabilità ma quest'anno ci sono novità importanti. Il Napoli si riaffaccerà lì davanti, la Juve sta riprendendo con un nuovo entusiasmo. L'Inter lo scorso anno ha fatto un vuoto importante, ma quest'anno avrà di fronte avversarie più ostiche".