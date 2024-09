TMW Radio - Impallomeni: "Fofana potrebbe essere l'uomo giusto, ma è una squadra che va in avanti a strappi"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Parla ancora Totti:

"Parla da Totti. La Roma ce l'ha nel sangue, non lo immagino altrove e prima o poi credo tornerà. Non so, ma non tornerà con questa proprietà, si è capito. La domanda è: se Totti parla così, cosa bolle in pentola? Oggi parla ancora come quando giocava e dice la sua. Quello che mi lascia perplesso è il fatto che ha messo un po' in difficoltà De Rossi, quando dice che se non va in Champions rischia. E' una settimana particolare per la Roma, De Rossi a Genova deve vincere, e lui dice questo...".

Ibrahimovic ha detto che Fonseca è stato scelto per le sue idee, ora dovrebbe metterci di nuovo la faccia ma dov'è?

"Questo comportamento di Ibrahimovic lascia delle perplessità. E' un po' misterioso questo comportamento, ci ha messo lui la faccia in precedenza, è vero, ha spiegato la sua scelta, ma non si vede. Ci dobbiamo aspettare qualcosa, se non si vede c'è un motivo. Bolle in pentola qualcosa di clamoroso? O è un suo modo di gestire? Di sicuro non è un modo corretto di ricoprire un ruolo. Le parole di Boban non possono non essere accolte. Fonseca ci sta capendo poco, perché? Perché non c'è Ibra, la società? Non sappiamo qual è la situazione. Il Milan ha problemi tattici, Kessiè e Tonali non sono mi stati veramente sostituiti, manca un esterno e un centrale di spessore. Fofana potrebbe essere l'uomo giusto ma è una squadra che va in avanti a strappi".

Ha fiducia che possa uscire Fonseca da questa situazione?

"Da Milan-Venezia si capiranno tante cose".