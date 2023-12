TMW Radio - Impallomeni: "La squadra è con Pioli, è un messaggio alla società questo. Se aveva qualche dubbio, ora non ci sono"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Posizione di Pioli ora più salda?

"Credo ci sia stata la reazione della squadra e anche la voglia di rischiare alla fine. Li ho trovati meglio, in condizione, hanno rischiato e servirà un po' più di equilibrio. Per me certifica una cosa: la proprietà deve riflettere, non deve farsi prendere dall'istinto. Non credo che Pioli abbia bisogno di un tutor. E non è così. Mi rifiuto di crederci. Ha la sua personalità, è un ottimo professionista, è nella tempesta ma ieri ha dato una bella sterzata. La squadra è con Pioli, è un messaggio alla società questo. Se aveva qualche dubbio, ora non ci sono, Pioli è al comando di questo gruppo. Che vinca o meno, si traccerà poi una linea a fine stagione ma non adesso".