Verso Milan-Bari, Allegri: "Servirà gara di responsabilità"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - "C'è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio. Dovremmo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica": è quanto Massimiliano Allegri chiede al suo Milan, parlando ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia dei 32esimi di Coppa Italia contro il Bari a San Siro. Sarà la prima uscita ufficiale della squadra rossonera dopo un'estate di grandi cambiamenti tra addii e sette nuovi arrivi: "Credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati molto bene: c'è un buono spirito", spiega Allegri. Quello contro il Bari non può essere un test proibitivo viste le ambizioni del Milan.

"Dovremmo avere grande rispetto del Bari - avverte Allegri - squadra organizzata e con un buon allenatore: ha fatto una buona preparazione. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti per arrivare a maggio alle finali. La Coppa Italia è uno dei nostri tre obiettivi ed è una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare". (ANSA).