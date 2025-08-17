Manchester United, Hojlund fuori dai convocati per il match contro l'Arsenal
Novità importante che arriva dall'Inghilterra su Rasmus Hojlund, primo obiettivo del Milan l'attacco: secondo The Athletic, infatti, l'attaccante danese non farà parte dei convocati per la sfida di oggi pomeriggio alle 17.30 dei Red Devlis contro l'Arsenal. Il club inglese avrebbe ribadito al giocatore che non c'è più spazio per lui e sarebbe pronto a cederlo anche in prestito. L'ex Atalanta valuterà ora le offerte che gli arriveranno visto che ormai sembra certo il suo addio allo United.
Il Milan è alla finestra in attesa di novità da Hojlund che comunque negli ultimi giorni pare aver aperto alla possibilità di trasferirsi in rossonero. ll club di via Aldo Rossi punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, formula accettata anche dallo United, mentre il danese preferirebbe una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.
