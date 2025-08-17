Milan, l'ultima sfida contro il Bari finì 3-0: a segno Ibrahimovic, Merkel e Robinho

Oggi alle 13:13News
di Federico Calabrese

Stasera il Milan ospita il Bari a San Siro. L’ultima sfida fra le due squadre risale al 20 gennaio 2011, negli ottavi di finale. I rossoneri di Max Allegri vinsero con un netto 3 a 0 grazie alle reti di Ibrahimovic, Merkel e Robinho.

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity