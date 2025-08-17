Chi vincerà lo scudetto? La previsione di Opta: Inter favorita, Milan sesto con il 7.46% di chance

Oggi alle 12:49News
di Federico Calabrese

A pochi giorni dall'inizio del campionato, la domanda è “Chi vincerà lo scudetto 2025-2026?”. Opta Predictor ha fatto la sua previsione, usando modello matematico predittivo che simula 10.000 volte l’intero campionato

Secondo l'algoritmo a essere favorita per lo scudetto è l'Inter. I nerazzurri avrebbero il 36,09% di chance, mentre il Napoli solo il 13% come l'Atalanta. La Roma di Gasperini al 10,29% sarebbe la quarta forza del campionato. Il Milan di Massimiliano Allegri ha il 7,46% ed è piazzato sesto, la Juventus il 7,33% di chance.