Chi vincerà lo scudetto? La previsione di Opta: Inter favorita, Milan sesto con il 7.46% di chance
MilanNews.it
A pochi giorni dall'inizio del campionato, la domanda è “Chi vincerà lo scudetto 2025-2026?”. Opta Predictor ha fatto la sua previsione, usando modello matematico predittivo che simula 10.000 volte l’intero campionato
Secondo l'algoritmo a essere favorita per lo scudetto è l'Inter. I nerazzurri avrebbero il 36,09% di chance, mentre il Napoli solo il 13% come l'Atalanta. La Roma di Gasperini al 10,29% sarebbe la quarta forza del campionato. Il Milan di Massimiliano Allegri ha il 7,46% ed è piazzato sesto, la Juventus il 7,33% di chance.
Pubblicità
News
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com