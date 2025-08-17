MN - Per Milan-Bari di stasera si viaggia verso i 70 mila spettatori a San Siro

Stasera il Milan ospiterà il Bari nei 32esimi di Coppa Italia e la gara si giocherà una grandiosa cornice perchè a San Siro sono previsti circa 70 mila spettatori. Le bigletterie nord e sud dello stadio saranno aperte dalle 16 fino all’inizio della partita per gli ultimi biglietti ancora disponibili. Nonostante oggi sia il 17 agosto, il pubblico milanista risponde ancora una volta presente e conferma la sua enorme passione e curiosità per il nuovo Milan di Max Allegri.

San Siro si prepara a vivere una serata speciale: i nuovi volti del Milan, dal Pallone d'Oro Luka Modrić ai compagni Ardon Jashari, Samuele Ricci, Pervis Estupiñan, Koni De Winter, Zachary Athekame e Pietro Terracciano, sono pronti a fare la prima apparizione sul terreno di gioco e presentarsi per la prima volta ai propri tifosi. In occasione della sfida casalinga di Coppa Italia contro il Bari di questa sera, tra la fine del riscaldamento e il fischio d'inizio della gara, gli atleti faranno il loro ingresso sul terreno di gioco per abbracciare la grande famiglia rossonera e dare il via a un nuovo capitolo nella storia del Club, da vivere insieme con passione ed entusiasmo. A partire dalle 20.30, potrai condividere con tutti i milanisti presenti questo momento unico di partecipazione direttamente allo stadio, fianco a fianco con decine di migliaia di cuori rossoneri: se non lo hai ancora fatto, acquista il tuo biglietto.

di Antonio Vitiello

