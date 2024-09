TMW RADIO - Impallomeni: "Milan-Tudor? Non credo sia quello più adatto a sostituire Fonseca"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Queste le sue parole sel Milan: "C'è una crisi tecnica, quando prendi due gol a partita in quella maniera...fino all'1-1 era in partita, poi si è sciolto completamente. E' una squadra che manca di equilibrio e ora arriva l'Inter. Può succedere di tutto nel derby ma...Tudor? Non credo sia quello più adatto a sostituire Fonseca".

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it