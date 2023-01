TMW RADIO - Impallomeni: "Zaniolo-Milan? Potrebbe fare comodo viste le difficoltà di CDK"

MilanNews.it

Ospiti: Impallomeni:" L'Inter è entrata molle. Inzaghi non mi ha convinto." Bonanni:" La rosa dell'Inter è buona i cambi ci stavano." Santini:" Zaniolo opportunità che non può farsi scappare, Smalling a giugno all'Inter" Cucciari:" Più che Zaniolo al Milan serve una punta in più." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Cucciari

A parlare di mercato e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni. Questo il suo pensiero su Zaniolo-Milan: "Potrebbe essere un uomo in più, viste le difficoltà di De Ketelaere. Se sta bene può dare uno scatto di più in un'altra fase di gioco. Non credo sia un'istanza impellente, potrebbe fare comodo ma la Roma vuole incassare il giusto e il Milan non vuole spendere molto, quindi per ora le distanze ci sono".