TMW Radio - Impallomeni: "Zirkzee lo vedo meglio al Milan con Pioli"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:" Chiesa emerge una diversità con il tecnico. La Lazio non ha più l'attacco. A Gasperini manca un trofeo è arrivato il momento."

Come di consueto, l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni è stato ospite di Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio. L'opinionista ha parlato di mercato e specialmente di Joshua Zirkzee che sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva: l'attaccante olandese del Bologna è uno degli obiettivi in cima alla lista della dirigenza rossonera, che seguiva il giocatore anche prima della sua esplosione tecnica sotto Thiago Motta. Così ha parlato Impallomeni su Zirkzee.

Zirkzee e Gudmundsson, quale il miglior affare?

"Sono due talenti, ma sembra che Zirkzee è già più pronto. Chi lo prende fa un affare. Se va all'Inter Gudmundsson fa bene, ma va sostenuto".

Dove lo vedrebbe meglio Zirkzee?

"Al Milan con Pioli, con quel tipo di calcio. E' una squadra che concede ma se sta in forma ti fa tanti gol".