TMW RADIO - Incocciati: "Che al Milan ci sia confusione non fa più notizia. Sfogo Fonseca? L'allenatore in difficoltà le prova tutte..."

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Milan e non solo è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati.

Che succede al Milan?

"Che ci sia confusione non fa più notizia. Io nel Milan certe problematiche le ho vissute. Tutto diventa più difficile così. Se poi vengono meno anche giocatori che devono garantire equilibri e darti degli esempi, allora anche il miglior allenatore può fare poco. I calciatori sanno capire le difficoltà e sta a loro stessi far vedere come si risolvono. Non so cosa accadrà".

Da allenatore avrebbe fatto lo sfogo di Fonseca?

"L'allenatore in difficoltà cerca di provarle tutte, soprattutto quando si rende conto che ha perso il potere gestionale. Ma questo ti dimostra che il problema sia all'interno dello spogliatoio. Io non credo che il Milan abbia giocatori di altissimo livello, quindi bisognerebbe rivedere il pensiero su questa squadra. Io sono stato in quello stadio. La maglia in quei momenti pesa tanto. Se hai giocatori con personalità, questi ti tirano fuori, altrimenti da solo non ci riesci. Questi ragazzi stanno dimostrando di non essere all'altezza di quella maglia".

Rapporto rosa-risultati: chi sta sbagliando di più tra Motta e Fonseca?

"Se fanno la conta, tutti e due è dura. Ma io sono contento però di vedere Atalanta, Napoli e Lazio a gestione italiana così in alto. Noi non abbiamo bisogno di tutti questi fenomeni che vengono dall'estero".