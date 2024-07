TMW Radio - Jacobelli: "Fonseca è bravo nel valorizzare i giovani"

A TMW Radio è il momento de L'Editoriale. Ospite di oggi il direttore Xavier Jacobelli.

Pavlovic, Fofana e Samardzic: Milan così di nuovo competitivo?

"Parliamo di una squadra che è arrivata seconda, il lavoro di Pioli è stato molto importante perché ha fatto crescere diversi giovani e conta su diversi talenti. A mio avviso credo che può mettere alla prova un talento come Camarda durante questa stagione, lo spero. E' un bel Milan quello che sta nascendo, Fonseca è bravo nel valorizzare i giovani. La strategia rossonera è quella di consolidare una rosa già competitiva".

C'è il tormentone Osimhen in questo mercato:

"Quale la destinazione? L'impressione è che comunque non rimarrà al Napoli. Lukaku ormai aspetta solo un cenno per arrivare. 10 mln di ingaggio per Osimhen poi è esorbitante per il club, che lo aveva fatto proprio per una cessione futura. Credo che il PSG si interessi eccome al calciatore, c'è un muro che è la clausola rescissoria. Più passa il tempo e più il Napoli potrebbe diminuire la sua richiesta, abbassando la cifra".

Mercato, il Napoli smentisce l'interesse per Hermoso:

"Il mercato al tempo del web è caratterizzato da notizie che si susseguono. L'alternativa è aspettare solo le notizie ufficiali. Attenendoci ai nostri giornali, i picchi di vendite sono questi, è un festival di sogni a cui tutti vogliono partecipare. Bisogna raccontare cosa accade, poi se certe operazioni non vanno a buon fine può succedere".