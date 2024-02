TMW Radio - M.Orlando: "Partita divertente contro il Rennes, ma il Milan ha grossi problemi in difesa"

Durante l'appuntamento di quest'oggi sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto così l'ex calciatore Massimo Orlando, soffermandosi sull'attuale momento del Milan.

Queste le sue parole in merito alla sconfitta dei rossoneri a Rennes: "Una bella partita, mi sono divertito molto, ma il Milan ha grossi problemi in difesa, come ha detto Pioli".