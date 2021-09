TMW Radio - Maniero: "Bel segnale del Milan, Pioli trasmette serenità alla squadra"

L'ex attaccante Filippo Maniero ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, del Milan e del punto ottenuto nell'ultimo match giocato contro la Juventus: "Nel secondo tempo mi è sembrato un buon Milan, che doveva recuperare il risultato ma ben messo in campo, senza dare possibilità alla Juve di ripartire. Ha sfiorato più gol, sia prima che dopo il pareggio. Dopo la partita di ieri fa ben sperare, ha dato un bel segnale ai suoi tifosi. Sono compatti, uniti, tutti danno il 110% e ognuno mette in campo le sue qualità. Per un allenatore questo è manna dal cielo: pur orfani di due super-campioni come Ibrahimovic e Giroud, hanno dimostrato di meritare ieri almeno un punto, se non la vittoria. Merito a Pioli e ai suoi giocatori che danno l'anima per arrivare ai risultati che questa società merita. Pioli, come del resto gli allenatori, sa bene che il proprio lavoro può essere osannato come criticato, ma se hai una linea guida e tieni sempre lo stesso andamento è già un grande valore. Pioli è uno di quelli che sia nelle difficoltà che nell'esaltazione si mantiene sempre tranquillo e sereno, trasmettendo tutto ciò ai giocatori"