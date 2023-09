TMW Radio - Marelli: "Audio Var in tv? Così si farà chiarezza e sfateremo qualche falso mito"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato così l'apertura agli audio Var fatta a DAZN: "Quello a cui servirà questa trasmissione è portare un po' di chiarezza. Quello che è emerso con forza è la grande professionalità che c'è dietro al lavoro di arbitri e varisti. E forse qualcuno si sarà anche accorto sotto che pressione lavorano tutti. E poi c'è la parte regolamentare, perchè questo è importante, anche per sfatare dei miti che ancora resistono nel pubblico. C'è ancora tanta gente che il varista chiama l'arbitro e questo non risponde. Non è assolutamente così e con questo sfateremo certe credenze. Ci saranno episodi che faranno discutere per interpretazioni possibili diverse, ma sarà bello capire come si arriverà a una certa decisione in base al regolamento. Berardi? L'ho detto subito che era chiaramente rosso.

Si fa fatica a comprendere però come sulla base del protocollo non ci sarebbe stata revisione VAR. Non c'è stata perché si va nel caso in cui ci sia un chiaro ed evidente errore, ma se un varista trova elementi per dare ragione all'arbitro non può chiamare. Ci sono almeno due parametri che fanno sostenere la validità del cartellino giallo. E' stato sfortunato l'arbitro perché aveva la peggior visuale possibile in quel momento. Il gol di Dimarco e la posizione di Bastoni? Bisogna valutare se il giocatore ostruisca la linea di visione del portiere e non c'è in questo caso. Un giudizio sulla classe arbitrale in generale? Irrati e Valeri si sono ritirati, va molto bene Colombo, ma ci sono altri elementi su cui lavorare molto bene. Ci sono ragazzi su cui puntare, vedi Massimi. Bisogna avere un po' di pazienza".