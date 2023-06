TMW Radio - Milan-Tare? Marchetti: "Da quel che sappiamo questa idea non c'è stata"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Marchetti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato così del post Maldini-Massara al Milan, commentando una possibile idea Igli Tare che ha lasciato la Lazio: "Un’idea per forza, a quanto ci risulta finora non c’è stato alcun contatto. Da quello che sappiamo noi questa idea non c’è stata, in passato Tare è stato già nelle idee del Milan, anche se al fianco di Maldini. Il valore di Tare lo si è visto in tanti anni alla Lazio, ha saputo dare valore al proprio club e questa è una virtù non così diffusa nei direttori sportivi.”