TMW Radio - Morrone: "Credo che un Recanatese-Vis Pesaro porti più spettatori ed emozioni di Milan Futuro-Vis Pesaro"

vedi letture

Nel corso della mattinata di TMW Radio, durante l'appuntamento del format dedicato interamente alla Serie C è intervenuto il presidente Adicosp (e FIDS) Alfonso Morrone. Questo un estratto delle sue curiose considerazioni, anche sul Milan Futuro.

“Per come è strutturato attualmente, non sono d’accordo con le Seconde Squadre in Serie C perché il calcio è dei tifosi. L’Italia è fatta di campanili e credo che un Recanatese-Vis Pesaro porti più spettatori ed emozioni di un Milan Futuro-Vis Pesaro. Basti guardare del resto il pubblico negli ultime anni per quel che riguarda le gare interne delle squadre U23, stadi semi deserti. Il calcio, lo ripeto, è dei tifosi, se domani sparissero si fermerebbe. Concludo riportando un dato: in Lega Pro gioca il 90% di giocatori italiani e di certo questo apporto al calcio italiano non lo hanno dato Juventus Next Gen e Atalanta U23, anche se quest’ultima qualche ragazzo italiano in più lo ha valorizzato".