TMW RADIO - Nicoletti: "Milan, Conceiçao ottima scelta. Mi aspetto un grande girone di ritorno"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante L’Editoriale, è stato Costantino Nicoletti

Che cosa ci ha detto a grandi linee la finale di Supercoppa tra il Milan e l’Inter?

“Esprimo un pensiero più ampio. Per me l’Inter rimane la favorita per la vittoria dello scudetto, nonostante l’insidia dell’Atalanta, costruita per vincere. In maniera generale il Milan ha fatto un’ottima scelta, perché ha preso un allenatore di grande esperienza. I rossoneri hanno fatto una cosa molto intelligente, ossia riconoscere di avere qualche lacuna a livello societario e lo hanno capito.Questo lo ha fatto anche la Roma con Ranieri. Fare calcio in Italia non è come farlo negli altri paesi. In questo momento penso che Milan e Roma siano pronte a dire qualcosa di importante anche in campionato, mi aspetto un grande girone di ritorno di entrambe”.

Che cosa si aspetta da questo calciomercato di gennaio?

“Il mercato di gennaio storicamente ci ha insegnato che è un mercato complicato. Questo perché chi ha un giocatore forte non lo da a meno che non arrivi un'offerta monstre, come fatto dalla Juventus un paio di anni fa con Vlahovic. Il nostro mercato ad oggi è un mercato di ritorno, tant’è che per esempio si legge di Insigne, o un mercato dove si prendono le seconde linee delle grandi d’Europa. Il nostro campionato ormai è un campionato di transito”.