TMW RADIO - Onofri: "Milan, comunque vada sarà una grande stagione"

Intervenuto a TMW Radio, Claudio Onofri ha parlato del Milan in vista dell'Europa League e del derby di domenica contro l'Inter: "È chiaro che dal punto di vista delle energie devi spendere molto per andare avanti ma poi c'è il derby e altre sfide importanti in campionato. Il Milan, comunque vada il finale di campionato, ha fatto cose straordinarie. La rosa è al di sotto di Juve e Inter, quindi il merito va a tutti per questi risultati. Ma per la storia del Milan non va sottovalutato l'impegno europeo, soprattutto se poi le cose in campionato non andassero bene".