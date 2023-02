TMW Radio - Orlando: "Errore non sostituire Kessie, Maignan problema grosso. Avevano cercato Botman per questo..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A commentare il turno di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando, che si è così espresso sul Milan: "L'errore a inizio campionato è stato non sostituire Kessiè, poi è in difficoltà sulle palle inattive. Maignan non c'è ed è un problema grosso, ma avevano cercato Botman proprio per questo. L'errore è stato fatto non in attacco ma in difesa e a centrocampo".