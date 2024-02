TMW Radio - Orlando: "Fossi nel PSG proverei Leao per sostituire Mbappé, ma spero che il Milan rifiuti"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del momento l'ex calciatore Massimo Orlando.

Leggendo i nomi accostati alla Juventus sul mercato, sono adatti per Conte o un altro?

"Conte, per la storia, vuole giocatori più funzionali. Quelli che si sentono bravi, tecnici, ma un po' meno di corsa e che si adattano alle caratteristiche di Conte. Se va alla Juve, sposa un progetto che ha dei problemi, c'è un risanamento ancora da compiere. Per questo dico che la Juve propenda più per Motta".

Il PSG cerca il post-Mbappé. Con chi lo sostituirebbe? Lautaro, Osimhen o Leao?

"Ne prendo due, non solo uno per sostituirlo. Mbappé lì è tutto, esterno, prima punta, creerà un grosso problema la sostituzione. Osimhen credo che sia diretto lì e se fossi in loro proverei anche con Leao, sperando che il Milan rifiuti ma rifiutare certe cifre è difficile".