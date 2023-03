MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Questo Napoli può fare doppietta?

"Ha sempre fame questa squadra, è irraggiungibile in Italia ma in Europa deve comunque stare attento al Milan, parte favorito ma è sempre una trappola in Champions".