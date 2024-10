TMW Radio - Orlando: "Mi è sembrato un circo quello visto a Firenze"

Il ko di Firenze ha riaperto la crisi in casa Milan. Il comportamento dei giocatori in campo e le scelte fatte in corsa hanno rimesso in discussione Paulo Fonseca. E allora c'è di nuovo da chiedersi se davvero il portoghese abbia in mano la squadra o sia il caso di fare delle riflessioni in società. A parlarne, tra gli ospiti di TMW Radio, anche Massimo Orlando: "Mi è sembrato un circo quello visto a Firenze. Ok, merito alla Fiorentina che ha fatto una gran partita, ma sul primo rigore Theo Hernandez va molle, il secondo gol lo prendi sul lancio del portiere, non può essere. E' una squadra senza equilibrio, mordente, fossi un tifoso del Milan sarei arrabbiato. Non credo che Fonseca abbia in mano la squadra, vedi i rigori e le situazioni di Leao e Theo. 3 ko in campionato, 2 in Champions, non va. Sarri? Comunque meglio di Fonseca".