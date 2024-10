TMW RADIO - Orlando su Balotelli: "Con la testa giusta può trascinare i compagni. E' un'ultima chance"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando. Queste le sue considerazioni sull'ex Milan, ora al Genoa, Mario Balotelli.

"Se arriva motivato e sta bene fisicamente, anche per una sorta di rivalsa per non essere stato voluto in Serie A. Ha 34 anni, è un giocatore che ancora può dire la sua. Il Genoa è in una situazione drammatica, se arriva però Balotelli con la testa giusta può trascinare i compagni. E' un'ultima chance, spero possa fare bene".