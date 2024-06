TMW Radio - Perinetti: "Chi sceglie con gli algoritmi non mi dà fiducia"

Giorgio Perinetti, dirigente di calcio con esperienza in Serie A che oggi ricopre il ruolo di responsabile dell'area tecnica dell'Avellino, in Serie C, è stato intervistato sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà e ha affrontato le situazioni di alcuni club importanti di Serie A, anche se non il Milan. Eppure parlando del nuovo direttore sportivo della Roma Ghisolfi, ha detto: "Voglio molto bene a Daniele perché mette tutto, soprattutto da quando ho letto che passerà le vacanze a Trigoria. Però Ghisolfi sceglie gli uomini con l'algoritmo non mi da fiducia, preferisco che De Rossi possa fare da supporto per il direttore sportivo".

Poi una battuta sulla scelta della Juventus di Thiago Motta, un papabile candidato anche per la panchina rossonera: "La Juve ha anticipato tutti credo che Motta sia un allenatore completo ma non è malleabile ha un carattere forte e decisionista. Ha una grande personalità, trasformerà la Juve portandola a livelli importanti. Spero che il prossimo anno non ci sia una squadra ammazza campionato. I club di grande spessore non possono pensare di essere soddisfatti per un quarto posto a 25 punti dalla prima. Nella competizione vince il primo il secondo è un perdente. Quest'anno arriveremo a 16/17 allenatori diversi e di conseguenza di schemi ruoli giocatori"