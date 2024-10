TMW Radio - Piccari: "Milan squadra ancora in confusione, bisogna ringraziare Maignan"

Marco Piccari, giornalista, si è così espresso a TMW Radio sul Milan. Le sue considerazioni sull'attuale momento di Fonseca e dei rossoneri:

"Se non ci fosse stato Maignan, non so che partita sarebbe stata in Champions. Vinta una gara doverosa da parte del Milan, però ancora ci sono cose che vanno riviste. A me sembra una squadra ancora in confusione, che non ha molta logica. Leao è proprio un capitolo a parte. Ha detto bene Di Canio, non si può dare un sei per qualche scatto. Anche in Champions Leao a metà. Questo è Leao, sostituito, ha guardato da lontano il tecnico e ha scosso la testa, poi a fine partita è andato via subito. Sono atteggiamenti che hanno stancato, ma questo è Leao. Cosa fare? Lo deciderà il Milan. Per me non diventerà uomo, è così, e il Milan dica se lo vuole tenere così o meno".