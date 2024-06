TMW RADIO - Ponciroli: "Adoro Zirkzee, deve solo fare qualche gol in più"

Durante il suo appuntamento all’Editoriale, Fabrizio Ponciroli ha parlato di vari argomenti di attualità calcistica, in onda su TMW Radio. Ecco le sue parole in merito al possibile arrivo di Joshua Zirkzee al Milan: "Io lo adoro, deve solo imparare a fare qualche gol in più. Ha una capacità incredibile palla al piede, è forte di testa e sa anche difendere. Chi lo prende deve avere però la pazienza di capirlo, perché non è un uomo da venti gol, va messo nelle condizioni di rendere al massimo. Io lo avrei visto benissimo con Vlahovic alla Juventus”.

Questi i numeri stagionali di Zirkzee con il Bologna:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 2942'

GOL: 12

AMMONIZIONI: 8