TMW Radio - Ponciroli: "Camarda in Serie C mi innervosisce. Doveva giocare in Serie A"

Il fallimento dell'Italia a Euro 2024 fa ancora, comprensibilmente, tanto rumore. Uno dei tanti temi sollevati riguarda il poco impiego dei giovani talenti da parte dei club di Serie A, in particolare delle squadre migliori. Ed è proprio su questo che si è concentrata la critica di Fabrizio Ponciroli nel corso de L'Editoriale, programma mattutino trasmesso sulle onde di TMW Radio. Di seguito le parole di Ponciroli che hanno come oggetto il giovane attaccante rossonero Francesco Camarda.

Le parole di Fabrizio Ponciroli: "Il problema è che c’è talmente poco di azzurro in circolazione che quel poco lo paghi tanto. Se ci fosse più materiale il prezzo scenderebbe drasticamente, ma se puoi scegliere solo su 50-60 giocatori italiani il prezzo sale inevitabilmente. Faccio una provocazione, sentire che Camarda giocherà in Serie C mi innervosisce. Io volevo vederlo in prima squadra o magari in prestito in Serie A, ma non a guardare gli altri alla panchina. Noi invece siamo contenti perché giocherà in Serie C. No, non va bene. Per me Camarda deve già giocare in Serie A”