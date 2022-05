TMW Radio - Porrini: "Pioli ha plasmato una mentalità vincente, spero possa farcela"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergio Porrini, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio rispondendo così ad una domanda relativa all'eventuale vittoria dello Scudetto del Milan: "L’Inter per me è la squadra più forte del campionato ma il Milan ci ha creduto sin dall’inizio. Ormai per l’Inter serve solo un miracolo, grandi meriti a Pioli: ha saputo plasmare una mentalità vincente e spero possa farcela, così da consacrarsi come un grandissimo allenatore"