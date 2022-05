TMW RADIO - Sannino: "Dybala all'Inter? Più adatto per il Milan"

MilanNews.it

Mister Giuseppe Sannino a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala:

Dybala-Inter, sembra ormai tutto fatto...

"Potrebbe giocare solo come seconda punta nel 3-5-2, ma Inzaghi è talmente bravo che potrebbe cambiare qualcosa, magari mettendolo dietro le due punte. Chi prende Dybala, sa che deve lasciarlo trovare gli spazi in campo per incidere. Ho però i miei dubbi che rimanga in Italia".

Sarebbe più adatto al Milan di Pioli uno come l'argentino?

"Dybala nasce punta in Argentina, a Palermo era così. Giocherebbe in un modulo adatto a lui. Nell'Inter non potrà mai fare la mezzala, non è uno come Barella o Brozovic e lo vedo solo seconda punta".