TMW Radio - Scanziani: "Inter numero 1, credo che alla fine debba temere Napoli, Juventus e Milan"

A Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, è stato ospite l'ex calciatore Alessandro Scanziani.

Chi si sta avvicinando di più all'Inter?

"Difficile dirlo. Credo che alla fine debba temere Napoli, Juventus e Milan, ma l'Inter oggi rimane la numero 1".

Che mercato sta vedendo?

"Faccio fatica a decifrare le squadre in questo momento".

Il Como lì dietro però, spinto da grande ambizione, ha messo già a segno diversi colpi importanti:

"E' vero, la proprietà è una delle più importanti in Europa. Alla mia epoca Mantovani alla Sampdoria disse che voleva lo Scudetto, ed eravamo in Serie B. E vedo la stessa storia qui. L'importante comunque è arrivare in Serie A, come è successo al Como. Vedo che ha tanti giocatori e alcuni possono fare la differenza in Serie A".