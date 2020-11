TMW RADIO - Sconcerti: "Il calcio non ha incassato per otto mesi, 12/13 club rischiano di saltare"

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, si è espresso in merito alla difficile situazione in cui verte il calcio causa pandemia: "In un momento così delicato è difficile trovare regole comuni per club e nazionali. Quelle ci sono già: sono quelle dei governi e delle regioni, ma se le applichi al calcio non si gioca. Il sistema della bolla non funziona: le squadre hanno avuto talmente tanti contagiati che ormai saranno vicini all'immunità di gregge. Etico che il calcio professionistico chieda aiuti dallo Stato? Inutile che lo chieda un tesserato come Marotta, deve essere il presidente o proprietario della società a farlo. Curioso che poi si andrebbe a sostenere cinesi o americani... Il calcio è un importante movimento in Italia ma anche in Europa, ma quello che la gente non vuole capire è che non hanno incassato niente da ormai 8 mesi, con stadi chiusi e sponsor che se ne sono andati. E sento anche parlare del prossimo mercato... Si chiede il grande centravanti ma non solo non c'è un euro, ma anche 4 miliardi di debiti consolidati per il calcio italiano e diverse centinaia di milioni che mancano da marzo a oggi. In molte società i giocatori non stanno prendendo gli stipendi adesso. Ci sono almeno dodici-tredici società sul punto di saltare".