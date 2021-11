TMW RADIO - Sconcerti: "Milan e Napoli squadre diverse, Pioli è nelle condizioni per dare il meglio"

Mario Sconcerti, direttore di TMW Radio, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, commentando la lotta al vertice fra Milan e Napoli: "Sono due squadre diverse. Il Napoli è cambiato molto nella solidità difensiva, perché Koulibaly è tornato a grandi livelli, è cresciuto tantissimo Di Lorenzo e Mario Rui non scende più come prima. E poi ci sono due centrocampisti come Anguissa e Fabian Ruiz importanti. Il Napoli ha una bella fase difensiva. Ho visto però un gran bel Milan, a Roma finchè è rimasto in 11 è stato molto bello. Il centrocampo del Milan ha superato quello della Roma sul palleggio. E' stata una squadra molto matura. Dal punto di vista tattico Pioli non è inferiore a Mourinho. Adesso è nelle condizioni adatte per dare il meglio di sè. Il Milan ora ha più qualità. È una squadra che parla la stessa lingua. "Di Lorenzo secondo me ha più eleganza di Calabria, ma sono i due terzini migliori. Mi dispiace la totale mancanza di Florenzi, che ora è fuori per problemi".