TMW RADIO - Taibi: "Il Milan è una squadra molto effervescente. Può fare di più ma a volte si perde"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere e dirigente Massimo Taibi ha parlato di Milan a pochi giorni dalla delicatissima sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus.

Arriva Juventus-Milan, che partita sarà?

"Questa partita è importante. La Juve viene da tanti pareggi, il Milan ha una società nuova, che sta cercando di crescere. Qualche errore è stato fatto ma è normale. Io credo che sta costruendo per vincere negli anni, come la Juventus. All'inizio tutti abbiamo detto che il Milan non era alla pari di Inter, Napoli, si sapeva che poteva puntare alla Champions. Poi dipende sempre dalle aspettative. Con questi giocatori può crescere molto".

Cosa ha pagato di più il Milan in questa parte della stagione?

"Quando cambi l'allenatore, sai che devi aspettare ma ci si aspettava anche qualcosa di più. Qualche giocatore importante è andato a intermittenza, poi anche altri fattori hanno inciso. Alla Juventus per esempio manca l'esperienza in certi momenti delle gare".

Chi rischia di rimanere fuori dalla corsa Champions tra le due? E con Leao che farebbe?

"E' una squadra molto effervescente il Milan, può fare di più ma a volte si perde. Leao è un giocatore forte ma quando le cose non vanno viene sempre criticato. Su di lui ci sono polemiche da diversi anni, qui la pazienza la disprezziamo. Milan e Juventus stanno progettando qualcosa e non c'è pazienza da parte degli altri".