TMW Radio - Torchia: "Maldini e Massara sono stati fondamentali per una grande impresa"

MilanNews.it

L'agente Davide Torchia è intervenuto nella giornata di mercoledì sulle frequenze di TMW Radio. Tra le tante tematiche affrontate anche quella relativa ai rinnovi di Maldini e Massara. Nello specifico Tochia ha commentato così: "Vedendo questa situazione, possiamo dire che non siamo agli ultimi minuti ma più agli ultimi secondi. Poi parliamo di dirigenti che sono stati fondamentali per una grande impresa visto che per me c'erano 2-3 squadre più attrezzate del Milan. Il ruolo di dirigente per una squadra è fondamentale, senza il cuoco la pasta non si fa”.