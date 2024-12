TMW RADIO - Tramezzani sul Milan: "Ora vedo la voglia di sacrificarsi che all'inizio non vedevo. E' più squadra"

L'ex calciatore e tecnico Paolo Tramezzani è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio e ha rilasciato queste dichiarazioni:

Juventus, in difesa è fortissima ma forse si difende troppo Motta:

"Anche per me la Juve è una buonissima squadra. A me personalmente Motta piace molto. E' vero che oggi fa molto bene la fase di non possesso, subisce poco dietro. Con la qualità che ha davanti, sono sicuro che poi la squadra si ritroverà, perché per ora il calcio visto a Bologna si è visto poco. Alcuni calciatori si sono visti, altri no ma serve tempo. Spero abbia il tempo per lavorare in maniera tranquilla e serena. Io ci credo nel progetto Juve".

Quale il ruolo di Koopmeiners?

"Lo scorso anno è andato oltre le aspettative. Forse, vedendo l'ultima stagione, gira molto in mezzo al campo e ha bisogno di essere libero un po' dagli schemi. Lui e Locatelli sono fondamentali per la Juve, se Motta vuole giocare come fatto lo scorso anno questi due giocatori sono perfetti. Il dubbio è: fare un copia-incolla di Bologna? Ma non è una polemica, anzi".

Deve modificare qualcosa Motta?

"L'allenatore che è più aperto a più moduli fa meno fatica e riesce ad allenare più squadre e a trascinare il gruppo".

Atalanta-Milan cosa dirà?

"Confermerà un'Atalanta straordinaria, ma nel Milan ora vedo la voglia di sacrificarsi che all'inizio non vedevo. La vedo più squadra".