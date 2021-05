TMW Radio - Tricella: "Il Milan ha meritato la qualificazione alla Champions League"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Roberto Tricella ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha meritato. E' stato primo, poi secondo in classifica. Nelle 38 partite se l'è meritato. La grande opportunità sprecata è quella del Napoli, con la Juventus che salva relativamente la stagione. Nel Milan mi sorprende una cosa. Tutti parlano bene della società, cosa che non accade per l'Inter. L'unico modo che aveva il Milan contro l'Atalanta per fare risultato era giocare come ha fatto, tutti dietro e ripartenza. Il Milan, una volta tanto, si è difeso bene".