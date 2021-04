TMW RADIO - Valentini: "Progetto Superlega, dove sta la coerenza di Agnelli?"

A commentare la notizia della nascita della Superlega a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Un pensiero sulla giornata di campionato:

"Una giornata che allontana la Juventus dall'obiettivo minimo che è la qualificazione Champions. Si conferma il disimpegno della Roma in campionato per puntare sull'EL. La Lazio macina gol e punti, l'Atalanta va avanti e il Milan non molla. Dopo tanti anni il campionato resta interessante".

E sul caso del giorno?

"Con quale coerenza è stato presidente dell'Eca e membro dell'esecutivo della Uefa trattando il nuovo progetto di Champions? Questo mi disturba e mi nausea. Non possiamo dimenticarci che l'Eca, attraverso il presidente Agnelli, ha portato avanti con Ceferin fino a poco tempo fa il progetto della Super-Champions e aveva detto di condividerlo. Non c'è niente ancora di certo ma forse è l'avvio di una grande trattativa. Una casta di club a me non piace, contraddice i valori dello sport, del merito del campo. Chi la paragona alla Nba non sa di cosa parla".