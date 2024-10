TMW Radio - Zonta: "La seconda squadra ti permette di fare quel passaggio tra la Primavera e il calcio dei grandi"

Titolare del centrocampo del Vicenza seconda forza del Girone A di Serie C, Loris Zonta, classe 1997, ha raccontato attraverso i microfoni di TMW Radio, durante il programma “A Tutta C”, il momento della formazione di Stefano Vecchi e non solo.

Nel giro di poche ore Francesco Camarda, attaccante classe 2008 è passato dall'impegno col Milan Futuro in Serie C all'esordio in Champions League con la prima squadra del Diavolo. Le seconde squadre si stanno dimostrando un trampolino importante per i giovani talenti...

“La seconda squadra ti permette di fare quel passaggio tra la Primavera e il calcio dei grandi, che non è per niente facile. Fa bene al movimento e ai ragazzi potersi esprimere nel calcio dei grandi e poter anche esordire in prima squadra”.