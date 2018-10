TMW - Simoni: "Inter e Milan stanno bene, ci si aspetta una partita emozionante. Gattuso? Mi sta simpatico"

“Inter e Milan stanno bene, il derby è una cosa nazionale e quindi chi per uno e chi per altro ci si aspetta una partita emozionante”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore nerazzurro, Gigi Simoni. “È generalmente una partita affrontata con grande agonismo e poi - continua - speriamo che vinca l’Inter perché ce l’ho addosso. Mi ha reso felice per le cose che ho ottenuto. Quando vince sono contento”.

Gattuso ha zittito tutti. Non solo motivatore, ma anche allenatore di spessore.

“Sta facendo bene. Magari a volte l’atteggiamento sembra un po’ sbagliato, ma l’ho conosciuto a Pisa ed è un ragazzo che gode della mia simpatia...anche se allena il Milan (sorride, ndr)”.

Come finirà il derby?

“Sono interista, il Milan l’ho sfiorato da giovane ed è una squadra simpatica soprattutto ora che c’è Gattuso che è un amico. L’Inter e Gattuso godono della mia simpatia, vedo i nerazzurri favoriti: lo dico con convinzione, perché l’Inter è più forte e concreta rispetto al Milan. E poi in nerazzurro ho vissuto momenti belli, di alto livello quindi non posso non essere legato”.