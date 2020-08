TMW - Sporting Braga, Scamacca nel mirino. Pronta l'offerta per il Sassuolo

Dopo aver venduto per oltre 30 milioni Trincao al Barcellona, lo Sporting Braga ha rivolto lo sguardo in Italia per trovare il nuovo perno del reparto offensivo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club lusitano avrebbe messo nel mirino Gianluca Scamacca del Sassuolo. Pronta un’offerta sulla base del prestito con riscatto per quasi 30 milioni. Carlos Carvalhal allenatore del club portoghese vuole a tutti i costi il centravanti dell Under 21.