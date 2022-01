TMW - Su Bremer c'è mezza Europa, tutti pazzi per il brasiliano del Torino

Sarà uno dei grandi nomi del mercato nell'estate che verrà quello di Gleison Bremer. Il gioiello della difesa del Torino sta riscuotendo consensi in mezza Europa ma non ci sarebbero solo le oramai note Milan, Tottenham e Juventus. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sono pronte a manifestare il proprio concreto interesse per Bremer due squadre. La prima è l'Inter che dovrebbe affrontare un addio pesante in estate come quello di Stefan de Vrij. I nerazzurri, per profilo e prospettiva, lo considerano uno dei primi nomi per il futuro. Però in Germania lo avrebbe fatto seguire dai suoi scout, con profondo interesse, anche la dirigenza del Bayern Monaco.