TMW - Tre indizi fanno una prova: il Milan deve insistere col 4-4-2

Il 4-4-2 funziona, questo è il primo dato che emerge dopo Milan-Sampdoria. La prima volta che il modulo viene proposto sin dall'inizio e non a partita in corso ha permesso di valorizzare al meglio il giocatore in rampa di lancio (Cutrone), rendere meno solo l'elemento più forte della rosa (Higuain) ed esaltato la velocità e la capacità di accentrarsi del talento la cui giocata per questo Milan è imprescindibile (Suso). Il primo indizio si era visto contro la Roma lo scorso 31 agosto, quando l'ingresso di Cutrone al posto di Bonaventura si era rivelato decisivo. Un altro indizio in Europa League, quando l'inserimento sempre di Cutrone e il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2 aveva ribaltato la partita con l'Olympiacos, passando da 0-1 a 3-1. Se tre indizi fanno una prova eccola contro la Sampdoria. I problemi fisici di Bonaventura hanno portato Gattuso a svoltare, pur senza rinnegare il vecchio modulo. Del resto gli stessi Suso e Laxalt, ali nel possesso palla diventavano mezz'ali in fase di non possesso. La sensazione, però, che è chiara una volta per tutte che Cutrone deve giocare e fa giocare anche meglio Higuain. E a gennaio serviranno rinforzi in avanti.