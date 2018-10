Tognazzi: "I gol subiti nascono quasi sempre da errori del Milan, serve una leadership anche in difesa"

Il Milan, ancora una volta, ha subito gol contro l’Inter, finendo per perdere la partita. Gianmarco Tognazzi, attore e grande tifoso rossonero, intervenuto telefonicamente a Milan Tv ha parlato delle difficoltà dei rossoneri nel mantenere la propria rete inviolata: “Il subire gol è la caratteristica di tutte le partite che abbiamo pareggiato ma che avremmo potuto vincere. Quasi sempre questo nasce da dei nostri regali. Non so sia dovuto a disattenzioni e alla mancanza di tensione. L’umore sulla squadra è buono, serve capire che bisogna essere leader anche in difesa. Spero che tra Donnarumma e Romagnoli si instauri una leadership comune per non far succedere più queste cose. Altrimenti, si rischia di non fare il salto che porta a vincere partite e ha sfruttare i passi falsi degli avversari. Ci sono momenti in cui le occasioni non si possono sprecare”