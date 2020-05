Tognazzi: "Nulla contro Rangnick ma non si può cambiare ogni anno"

Gianmarco Tognazzi, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sulla probabile scelta di affidare la panchina e la guida tecnica a Rangnic: "Ci vuole compattezza, io non ho niente contro Rangnick ma ritengo che non si possa cambiare ogni anno. Non ho capito perché Gazidis abbia scelto delle bandiere come dirigenti per poi non dargli autonomia. Dopo Leonardo si poteva effettuare questa strada da subito senza mettere in difficoltà Boban e Maldini che hanno svolto un lavoro all'interno dei paletti imposti dalla società".